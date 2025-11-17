Трамп отреагировал на сообщения его бывшей сторонницы Грин об угрозах

Президент США Дональд Трамп в саркастической манере выразил уверенность в том, что конгрессвумен Марджори Тейлор Грин ничего не угрожает.
«Я не думаю, что ее жизнь находится в опасности. Честно говоря, я не думаю, что она кому-то нужна», — сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее Грин, которая представляет республиканскую партию и ранее была сторонницей действующего президента США, заявила об угрозах, которые поступают в её адрес на фоне конфликта с Трампом.
Напомним, Трамп отрекся от конгрессвумен Грин, назвав ее «разглагольствующей сумасшедшей» и «фальшивым политиком» после того, как она неоднократно подвергала критике его действия.
В частности, Грин на фоне шатдауна осудила акции в поддержку Украины.
При этом ещё год назад житель Атланты, штат Джорджия, признал себя виновным в угрозах по отношению к члену Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин. Американец угрожал конгрессвумен по телефону.