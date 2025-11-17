Трамп заявил, что наложит санкции на любую страну-союзницу России: в список рискует попасть Иран

При этом американский лидер, вероятно, одобрит просьбу Швейцарии о смягчении ограничений на торговлю. Сейчас тарифы составляют 39% и являются наивысшими в Европе. Швейцарцы добились снижения американских пошлин на свою продукцию, задарив Дональда Трампа золотом. Американскому лидеру, как утверждается, преподнесли часы Rolex. Однако главным подарком стал слиток золота весом 1 килограмм. Его отметили подписями «45» и «47». Числа означают президентские сроки Дональда Трампа. Швейцарские бизнесмены прибыли на прием в Белый дом в начале ноября.