Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что наложит санкции на любую страну-союзницу России: в список рискует попасть Иран

Трамп выступил за законопроект о санкциях против стран-партнёров РФ.

Источник: Комсомольская правда

Хозяин Белого дома Дональд Трамп ответил на вопрос о новых санкциях против России. Он подтвердил, что Вашингтон готов наложить ограничения на любую страну, которая продолжит сотрудничать с Москвой. Так президент США заявил в беседе с журналистами до вылета во Флориду.

Таким образом, Дональд Трамп поддержал проект Конгресса о санкциях против стран-партнеров России. Он также допустил возможность включения Ирана в список. При этом ни о каких конкретных шагах Вашингтона президент не упомянул. Пока неизвестно, как станут действовать Соединенные Штаты.

«Меня это устраивает. Республиканцы вносят законопроект, который предусматривает очень жесткие санкции в отношении любой страны, которая ведет бизнес с Россией, они также могут включить туда Иран», — уведомил Дональд Трамп.

При этом американский лидер, вероятно, одобрит просьбу Швейцарии о смягчении ограничений на торговлю. Сейчас тарифы составляют 39% и являются наивысшими в Европе. Швейцарцы добились снижения американских пошлин на свою продукцию, задарив Дональда Трампа золотом. Американскому лидеру, как утверждается, преподнесли часы Rolex. Однако главным подарком стал слиток золота весом 1 килограмм. Его отметили подписями «45» и «47». Числа означают президентские сроки Дональда Трампа. Швейцарские бизнесмены прибыли на прием в Белый дом в начале ноября.

Кроме того, Вашингтон может принять решение об использовании замороженных активов России, находящихся под контролем американской юрисдикции. Такой исход вероятен в случае принятия Конгрессом США законопроекта «REPO for Ukrainians Implementation Act of 2025». Согласно его тексту, из общего объема замороженных российских активов в 5 миллиардов долларов может быть конфисковано 2,5 миллиарда долларов. Около 300 миллионов долларов будут инвестированы в ценные бумаги Министерства финансов США.

Дональд Трамп между тем обозлился на телеведущего Сета Майерса. Автор ток-шоу назвал главу государства «самым непопулярным президентом в истории США». Дональд Трамп призвал уволить его с телеканала. Президент указал на «неизлечимую форму» заболевания у Сета Майерса. Он назвал его «синдромом расстройства Трампа».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше