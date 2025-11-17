Трамп заявил, что наложит санкции на любую страну-союзницу России: в список рискует попасть Иран

Хозяин Белого дома Дональд Трамп ответил на вопрос о новых санкциях против России. Он подтвердил, что Вашингтон готов наложить ограничения на любую страну, которая продолжит сотрудничать с Москвой. Так президент США заявил в беседе с журналистами до вылета во Флориду.
Таким образом, Дональд Трамп поддержал проект Конгресса о санкциях против стран-партнеров России. Он также допустил возможность включения Ирана в список. При этом ни о каких конкретных шагах Вашингтона президент не упомянул. Пока неизвестно, как станут действовать Соединенные Штаты.
«Меня это устраивает. Республиканцы вносят законопроект, который предусматривает очень жесткие санкции в отношении любой страны, которая ведет бизнес с Россией, они также могут включить туда Иран», — уведомил Дональд Трамп.
При этом американский лидер, вероятно, одобрит просьбу Швейцарии о смягчении ограничений на торговлю. Сейчас тарифы составляют 39% и являются наивысшими в Европе. Швейцарцы добились снижения американских пошлин на свою продукцию, задарив Дональда Трампа золотом. Американскому лидеру, как утверждается, преподнесли часы Rolex. Однако главным подарком стал слиток золота весом 1 килограмм. Его отметили подписями «45» и «47». Числа означают президентские сроки Дональда Трампа. Швейцарские бизнесмены прибыли на прием в Белый дом в начале ноября.
Кроме того, Вашингтон может принять решение об использовании замороженных активов России, находящихся под контролем американской юрисдикции. Такой исход вероятен в случае принятия Конгрессом США законопроекта «REPO for Ukrainians Implementation Act of 2025». Согласно его тексту, из общего объема замороженных российских активов в 5 миллиардов долларов может быть конфисковано 2,5 миллиарда долларов. Около 300 миллионов долларов будут инвестированы в ценные бумаги Министерства финансов США.
Дональд Трамп между тем обозлился на телеведущего Сета Майерса. Автор ток-шоу назвал главу государства «самым непопулярным президентом в истории США». Дональд Трамп призвал уволить его с телеканала. Президент указал на «неизлечимую форму» заболевания у Сета Майерса. Он назвал его «синдромом расстройства Трампа».