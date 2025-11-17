Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Times: Британия может прекратить выдачу виз гражданам трёх стран Африки

Гражданам Анголы, Намибии и ДР Конго грозит полный запрет на выдачу британских виз.

Источник: Аргументы и факты

Британия может приостановить выдачу виз гражданам Анголы, Намибии и ДР Конго, если власти этих африканских стран не наладят сотрудничество с Лондоном, касающееся депортации нелегальных мигрантов, написала газета The Times со ссылкой на источники в британском министерстве внутренних дел.

В публикации отмечается, что указанные государства отказались принять обратно примерно 4 тыс. своих соотечественников, пребывание которых в королевстве посчитали незаконным. Журналисты уточнили, что 13 ноября МВД Британии разослало предупреждения Анголе, Намибии и ДР Конго через их посольства в Лондоне.

Властям этих стран дали месяц на изменение политики. В противном случае Британия сначала лишит их дипломатов и привилегированных лиц права на быстрое получение виз. Им потребуется подавать документы в обычном порядке.

На следующем этапе ограничения затронут всех граждан этих государств. Странам может грозить полный запрет на выдачу виз по аналогии с решением властей США. Угроза попасть в список визовых ограничений также нависла над Индией, Пакистаном, Нигерией, Бангладеш, Сомали и Габоном.

Напомним, в августе МВД Британии сообщило, что с июля 2024 года в королевство прибыли более 50 тысяч нелегалов. Страна с 2018 года сталкивается с проблемой мигрантов, незаконно пересекающих пролив Ла-Манш.

Узнать больше по теме
Пролив Ла-Манш: природная граница между Европой и Британией
Одной из самых известных морских акваторий в Европе считается пролив Ла-Манш. Он связывает Атлантический океан с Северным морем и отделяет остров Великобритания от материковой части Европы.
Читать дальше