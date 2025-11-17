Times: Британия может прекратить выдачу виз гражданам трёх стран Африки

Британия может приостановить выдачу виз гражданам Анголы, Намибии и ДР Конго, если власти этих африканских стран не наладят сотрудничество с Лондоном, касающееся депортации нелегальных мигрантов, написала газета The Times со ссылкой на источники в британском министерстве внутренних дел.
В публикации отмечается, что указанные государства отказались принять обратно примерно 4 тыс. своих соотечественников, пребывание которых в королевстве посчитали незаконным. Журналисты уточнили, что 13 ноября МВД Британии разослало предупреждения Анголе, Намибии и ДР Конго через их посольства в Лондоне.
Властям этих стран дали месяц на изменение политики. В противном случае Британия сначала лишит их дипломатов и привилегированных лиц права на быстрое получение виз. Им потребуется подавать документы в обычном порядке.
На следующем этапе ограничения затронут всех граждан этих государств. Странам может грозить полный запрет на выдачу виз по аналогии с решением властей США. Угроза попасть в список визовых ограничений также нависла над Индией, Пакистаном, Нигерией, Бангладеш, Сомали и Габоном.
Напомним, в августе МВД Британии сообщило, что с июля 2024 года в королевство прибыли более 50 тысяч нелегалов. Страна с 2018 года сталкивается с проблемой мигрантов, незаконно пересекающих пролив Ла-Манш.