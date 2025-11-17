Трамп заявил, что руководство Венесуэлы заинтересовано в переговорах с США

Ранее сообщалось, что авианосная ударная группа США во главе с USS Gerald R. Ford вошла в акваторию Карибского моря. Решение о переброске данной группировки было принято ещё в конце октября, когда шеф Пентагона Пит Хегсет отдал распоряжение передать её в оперативное подчинение Южному командованию США. USS Gerald R. Ford является крупнейшим в мире авианосцем, экипаж которого насчитывает около четырёх тысяч человек.