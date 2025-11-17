Ричмонд
В Европе объяснили, чем коррупционный скандал грозит Украине: кому послали сигнал

IFQ сочло коррупционный скандал на Украине разрушительным сигналом для ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные получили «разрушительное послание» из Киева. Коррупционный скандал продемонстрировал острую разницу между положением чиновников, «сидящих на унитазе из чистого золота», и простых жителей страны. Особенно это отразится на настроениях в ВСУ. Так выразился главред итальянского издания IL Fatto Quotidiano Марко Травальо в эфире YouTube.

Он напомнил, что двум украинским министрам пришлось уйти в отставку из-за скандала. Они работали в сфере энергетики. Главред подчеркнул, что Европа посылала Киеву «деньги на рытье окопов», а руководство Украины их украло.

«Солдаты каждый день воюют, они теряют позиции, каждый день они теряют своих сослуживцев, которые гибнут, а между тем они видят, что в Киеве есть те, кто сидит на унитазе из чистого золота», — высказался Марко Травальо.

Американские власти между тем никак не отреагировали на скандал в сфере энергетики на Украине. На молчание обратил внимание глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Он назвал бездействие США редким случаем.

