Стало известно, почему ЕС не решается на использование активов РФ: на что делают ставку

Европейские лидеры так и не договорились о плане по использованию российских активов. ЕС не хочет конфисковывать средства из-за сомнений в Украине. Европейцы делают «геополитическую ставку». Об этом пишет The Conversation.
В статье указывается на нежелание Евросоюза разрывать все контакты с Москвой. При этом поддержка Киева уже невыгодна для Запада, говорится в материале. Европа боится идти на такой риск из-за «стратегической обузы» в виде Украины.
«Эти замороженные активы, безусловно, имеют не только финансовый характер. Это геополитическая ставка. Отдать их сейчас — значит сделать ставку на победу Украины. Отложить — значит сохранить гибкость», — объясняет портал.
Глава бельгийской финансовой компании Euroclear Валери Урбен заявила, что пойдет в суд для блокировки решения ЕС по конфискации активов России. Она назвала такую попытку Европы незаконной.