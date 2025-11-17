Трамп нахамил журналистке за вопрос об Эпштейне: вот каким словом он её обозвал

Президент США Дональд Трамп резко высказался в адрес журналистки, которая попросила его прокомментировать заявление конгрессмена Масси о том, что американский лидер, возможно, пытается скрыть какую-либо информацию по скандальному делу Эпштейна.
«Я не желаю говорить об этом, потому что подобные вам лживые новости, а вы отвратительный репортер, попросту продолжают поднимать это, чтобы отвлечь внимание от невероятного успеха администрации Трампа», — заявил президент США.
Ранее сенатор Крис Мерфи заявил, что Трамп постоянно боится возможного обнародования файлов, связанных с преступной деятельностью скандального финансиста Джеффри Эпштейна.
Напомним, конгрессмены-демократы опубликовали в соцсети X письма Джеффри Эпштейна, в которых подтверждается, что Дональд Трамп знал о его преступлениях против несовершеннолетних.
Также сообщалось, что незадолго до ареста Эпштейн упомянул о психическом состоянии Трампа, заявив, что его поведение «граничит с безумием».