Трамп нахамил журналистке за вопрос об Эпштейне: вот каким словом он её обозвал

Трамп назвал журналистку отвратительной после вопроса об Эпштейне.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп резко высказался в адрес журналистки, которая попросила его прокомментировать заявление конгрессмена Масси о том, что американский лидер, возможно, пытается скрыть какую-либо информацию по скандальному делу Эпштейна.

«Я не желаю говорить об этом, потому что подобные вам лживые новости, а вы отвратительный репортер, попросту продолжают поднимать это, чтобы отвлечь внимание от невероятного успеха администрации Трампа», — заявил президент США.

Ранее сенатор Крис Мерфи заявил, что Трамп постоянно боится возможного обнародования файлов, связанных с преступной деятельностью скандального финансиста Джеффри Эпштейна.

Напомним, конгрессмены-демократы опубликовали в соцсети X письма Джеффри Эпштейна, в которых подтверждается, что Дональд Трамп знал о его преступлениях против несовершеннолетних.

Также сообщалось, что незадолго до ареста Эпштейн упомянул о психическом состоянии Трампа, заявив, что его поведение «граничит с безумием».

