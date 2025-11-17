Российские бойцы застали боевиков ВСУ врасплох, используя туман

Российские подразделения штурмового формирования «Восток» эффективно использовали сложные погодные условия для проведения внезапной операции по занятию населённого пункта Орестополь в Днепропетровской области. Как сообщил РИА Новости командир одной из групп с позывным «Тима», атака была предпринята в ночное время при сильном тумане, что обеспечило эффект неожиданности.