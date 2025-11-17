Новые санкции против РФ привели к росту цен на топливо в США

Ранее в парламенте Болгарии заявили о планах захвата активов «Лукойла». Об этом сообщил Ивелин Михайлов, лидер оппозиционной парламентской партии «Величие». По словам политика, ЕС прекрасно осознаёт, что болгарское правительство реализует схемы, наносящие ущерб населению. Михайлов также заявил о выходе его партии из Национального собрания, выразив отказ от участия в «фарсе с хищением частных активов».