Память героев-панфиловцев почтили казахстанские дипломаты в Волоколамске

«Фашисты придавали огромное значение захвату Волоколамского укрепрайона. Ведь это открывало прямой путь к Москве, а потерять столицу означало в политическом плане потерять всю страну. Волоколамцы свято чтят память панфиловцев. Их подвиг — пример для подражания, источник силы духа и вдохновения для всех нас и будущих поколений», — подчеркнул Шорников.