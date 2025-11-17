Память героев-панфиловцев почтили казахстанские дипломаты в Волоколамске

АСТАНА, 17 ноя — Sputnik. В Волоколамске прошли памятные мероприятия по случаю годовщины бессмертного подвига бойцов легендарной Панфиловской дивизии, сообщило посольство Казахстана в России.
16 ноября 1941 года, под Волоколамском, у разъезда Дубосеково, они отразили попытку прорыва немецких танков на Москву. С этого памятного боя наступил переломный момент, начался отсчет к будущей Победе.
«В Казахстане помнят и чтят героев, эта память связывает наши народы как живой мост. Люди гражданских профессий мобилизовались и ценой своих жизней остановили наступление гитлеровцев под Москвой, развеяли миф о непобедимости вермахта. Подвиг панфиловцев золотыми буквами вписан в историю наших государств», — заявил на мероприятии советник-посланник посольства Ерлан Шамишев.
Он также выразил признательность руководству Волоколамска за сохранение памяти о героях.
О том, что на этом месте развернулась одна из самых героических страниц битвы за Москву, напомнил и первый заместитель главы Волоколамского муниципального округа Сергей Шорников.
«Фашисты придавали огромное значение захвату Волоколамского укрепрайона. Ведь это открывало прямой путь к Москве, а потерять столицу означало в политическом плане потерять всю страну. Волоколамцы свято чтят память панфиловцев. Их подвиг — пример для подражания, источник силы духа и вдохновения для всех нас и будущих поколений», — подчеркнул Шорников.
В ходе памятных мероприятий дипломаты возложили цветы к Мемориалу героям-панфиловцам в Дубосеково и братской могиле в деревне Нелидово.