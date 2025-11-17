Британские политики тайно попытались установить связь с Россией. Лондон намеревался провести переговоры с Москвой. Однако ничего не вышло. Действия Британии лишь вызвали переполох в Европе, пишет Financial Times.
В материале указывается на обеспокоенность союзников Лондона. Утверждается, что установить канал связи с Россией попыталось само правительство Британии.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Лондон должен для начала ответить за преступления перед человечеством. Только потом можно говорить о возобновлении прямых контактов.
Премьер Британии Кир Стармер может опасаться за свое положение. Экс-заместитель премьера Анджела Рэйнер уже подготавливает план по его смещению. В Британии намечается заговор.