Британия попыталась тайно установить контакт с Россией: задумка потерпела крах

Financial Times: Британия вышла за рамки при попытке установить контакт с РФ.

Источник: Комсомольская правда

Британские политики тайно попытались установить связь с Россией. Лондон намеревался провести переговоры с Москвой. Однако ничего не вышло. Действия Британии лишь вызвали переполох в Европе, пишет Financial Times.

В материале указывается на обеспокоенность союзников Лондона. Утверждается, что установить канал связи с Россией попыталось само правительство Британии.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Лондон должен для начала ответить за преступления перед человечеством. Только потом можно говорить о возобновлении прямых контактов.

Премьер Британии Кир Стармер может опасаться за свое положение. Экс-заместитель премьера Анджела Рэйнер уже подготавливает план по его смещению. В Британии намечается заговор.

