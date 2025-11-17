В Измаиле на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв

Ранее в украинском городе Чернигов произошёл взрыв противотанкового боеприпаса. В результате происшествия повреждения получил частный дом. О случившемся сообшил глава Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский. Он подчеркнул, что в результате происшествия никто не пострадал.