Сторонники демократов расстроены итогами переговоров по шатдауну

Согласно результатам исследования, проведенного телеканалом CBS в сотрудничестве с компанией YouGov, значительная часть сторонников Демократической партии США выражает разочарование исходом переговоров по предотвращению шатдауна правительства.

Почти половина респондентов, идентифицирующих себя с демократами, испытывают негативные эмоции: 48% чувствуют расстройство, 45% — неудовлетворенность, а 32% — пессимизм в связи с масштабом уступок, на которые пришлось пойти их политическим представителям.

В то же время, сторонники Республиканской партии демонстрируют принципиально иную реакцию на достигнутое соглашение. Среди них преобладают позитивные настроения: 50% испытывают облегчение, а 34% — удовлетворение итогами межпартийных переговоров.

Опрос был проведен 13−14 ноября среди 1288 взрослых жителей США. Статистическая погрешность исследования не превышает 3,3 процентных пункта.

Ранее сообщалось, что экономическая политика Трампа может повысить госдолг до 55 трлн долларов.

