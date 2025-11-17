Трамп поддержал законопроект о жестких санкциях против партнеров России

Инициатива сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя была внесена в апреле этого года. Законопроект предусматривает введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, закупающих российские нефть, газ, уран и другие стратегически важные ресурсы. Предлагаемые меры нацелены на снижение экономической выгоды от сотрудничества с Россией и побуждение государств-партнеров к корректировке внешнеторговой политики.