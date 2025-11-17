Conversation: Европа готова пожертвовать Украиной ради отношений с Россией

Напомним, ранее газета Politico предупредила, что уже к февралю 2026 года киевский режим может израсходовать все имеющиеся у него средства, если Бельгия не изменит свою позицию о неприемлемости изъятия российских активов. В таком случае Украина столкнется с кризисом финансирования.