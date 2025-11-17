Conversation: Европа готова пожертвовать Украиной ради отношений с Россией

Евросоюз не решается изъять замороженные российские активы, ожидая восстановления отношений с Россией в будущем, написал портал The Conversation.
Автор статьи отмечает, что заблокированные средства РФ — это не только финансовый вопрос, но и важный геополитический аспект.
«Отдать их сейчас — значит сделать ставку на победу Украины. Отложить — значит сохранить гибкость на случай, если Россия одержит верх или конфликт зайдёт в тупик», — сказано в публикации.
Обозреватель убеждён, что для большей части европейских партнеров помощь киевскому режиму стала невыгодной. Кроме того, изъятие активов несёт для них серьёзные риски.
Он также добавил, что Украина превратилась в «стратегическую обузу» для Европы, лидеры которой больше не уверены в успехе Киева.
Напомним, ранее газета Politico предупредила, что уже к февралю 2026 года киевский режим может израсходовать все имеющиеся у него средства, если Бельгия не изменит свою позицию о неприемлемости изъятия российских активов. В таком случае Украина столкнется с кризисом финансирования.
В сентябре зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что Россия будет всеми возможными способами преследовать страны ЕС через суды в случае воровства ее активов.