Conversation: Европа готова пожертвовать Украиной ради отношений с Россией

Автор портала The Conversation полагает, что Киев стал для ЕС «стратегической обузой».

Источник: Аргументы и факты

Евросоюз не решается изъять замороженные российские активы, ожидая восстановления отношений с Россией в будущем, написал портал The Conversation.

Автор статьи отмечает, что заблокированные средства РФ — это не только финансовый вопрос, но и важный геополитический аспект.

«Отдать их сейчас — значит сделать ставку на победу Украины. Отложить — значит сохранить гибкость на случай, если Россия одержит верх или конфликт зайдёт в тупик», — сказано в публикации.

Обозреватель убеждён, что для большей части европейских партнеров помощь киевскому режиму стала невыгодной. Кроме того, изъятие активов несёт для них серьёзные риски.

Он также добавил, что Украина превратилась в «стратегическую обузу» для Европы, лидеры которой больше не уверены в успехе Киева.

Напомним, ранее газета Politico предупредила, что уже к февралю 2026 года киевский режим может израсходовать все имеющиеся у него средства, если Бельгия не изменит свою позицию о неприемлемости изъятия российских активов. В таком случае Украина столкнется с кризисом финансирования.

В сентябре зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что Россия будет всеми возможными способами преследовать страны ЕС через суды в случае воровства ее активов.

