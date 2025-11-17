Ричмонд
Мерц неожиданно напомнил об особой исторической ответственности Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц посетил мероприятие ко Дню народной скорби и отметил, что у ФРГ есть особая историческая ответственность.

Он написал в соцсети X, что мир остаётся хрупким и сейчас важно признать себя мирным государством, которое может защитить собственную безопасность и свободу. К записи он добавил фото, где рядом стоят президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Италии Серджо Маттарелла и председатель бундестага Юлия Клёкнер.

День народной скорби проходит в Германии в середине ноября, когда вспоминают жертв войн.

Ранее сообщалось, что кабинет Мерца переживает кризис из-за нерешённых внутренних вопросов, и недовольство граждан растёт. Правительству прогнозируют риск повторить судьбу команды Олафа Шольца, ушедшей в отставку досрочно, а самого Мерца называют спотыкающимся канцлером.

Читайте также: Студентам российского вуза запретили курить из-за угрозы обрушения здания.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше