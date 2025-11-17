Экс-председатель новосибирских «пенсионеров» Кожемякин вынуждено прекратил голодовку

«Я приостановил голодовку в связи со значительным ухудшением моего состояния. В результате поражения нервной системы развился парез левой ноги и исчезла чувствительность правой ноги, вследствие чего я передвигаюсь с большим трудом. Последней каплей стали судороги, которые вызывали невыносимую боль. Это всё стало следствием нарушений, вызванных отсутствием жизненно важных веществ в организме, связанных с длительной голодовкой, что опасно для жизни в моём возрасте. Врач скорой помощи, которую я вызвал по настоянию супруги, назначили лечение и потребовал прекратить голодовку»,