Экс-председатель новосибирских «пенсионеров» Кожемякин вынуждено прекратил голодовку

17 ноября отстраненный от должности экс-председатель новосибирского реготделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Эдуард Кожемякин прекратил голодовку, которую держал с 5 ноября. Об этом политики сообщил Сиб.фм.
«Я приостановил голодовку в связи со значительным ухудшением моего состояния. В результате поражения нервной системы развился парез левой ноги и исчезла чувствительность правой ноги, вследствие чего я передвигаюсь с большим трудом. Последней каплей стали судороги, которые вызывали невыносимую боль. Это всё стало следствием нарушений, вызванных отсутствием жизненно важных веществ в организме, связанных с длительной голодовкой, что опасно для жизни в моём возрасте. Врач скорой помощи, которую я вызвал по настоянию супруги, назначили лечение и потребовал прекратить голодовку»,
Таким образом бессрочная голодовка Кожемякина продлилась 12 дней. Как говорил о ранее, цель акции — протест против «кандидатов-паровозов», которые, по его мнению, несправедливо не уступили свои мандаты местным соратникам после сентябрьских выборов. Кожемякин обвиняет сопартийцев Александра Аверкина и Михаила Бушмакина в фальсификациях и попытках незаконно сместить его с поста председателя.
10 ноября руководство партии отреклось от Кожемякина, отметив, что его действия наносят урон имиджу и репутации. На момент публикации он смещен с поста председателя новосибирского реготделения.