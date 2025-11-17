Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушков: Обама может сесть в тюрьму после заявлений главы нацразведки

Бывший президент США Барак Обама может столкнуться с уголовным преследованием и тюремным заключением после заявлений главы нацразведки страны Тулси Габбард. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Бывший президент США Барак Обама может столкнуться с уголовным преследованием и тюремным заключением после заявлений главы нацразведки страны Тулси Габбард. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Пушков ссылается на заявление Габбард о передаче в Минюст США материалов, которые, по ее словам, указывают на «измену» Обамы и его попытку организовать государственный переворот. Сенатор считает, что информация, представленная Габбард, содержит достаточные основания для возбуждения уголовного дела.

— Самовлюбленный нарцисс, манипулятор и демагог Барак Обама реально рискует оказаться за тюремной решеткой, — написал Пушков в канале.

В июле Габбард заявляла, что действия экс-президента Барака Обамы в связи с распространением теории о так называемом российском следе в американских выборах являлись покушением на государственную измену.

До этого президент США Дональд Трамп также обвинил Барака Обаму в мошенничестве на президентских выборах в 2016 году.

При этом американских демократов не в первый раз обвиняют в подобных заговорах. Так, журналисты Джейк Таппер и Алекс Томпсон заявили, что команда бывшего президента США Джо Байдена специально готовила для политика короткие тексты выступлений и с помощью монтажа ускоряла видеоролики с ним, чтобы скрыть его серьезные проблемы со здоровьем.

Узнать больше по теме
Барак Обама: биография, семья и карьера первого темнокожего президента США
Первый афроамериканец, ставший президентом Соединенных Штатов, Барак Обама сумел оставить заметный след в мировой политике. Его правление ознаменовалось реформами в области здравоохранения, экономическим восстановлением после кризиса 2008 года и продвижением идей международного сотрудничества.
Читать дальше