Пушков: Обама может сесть в тюрьму после заявлений главы нацразведки

При этом американских демократов не в первый раз обвиняют в подобных заговорах. Так, журналисты Джейк Таппер и Алекс Томпсон заявили, что команда бывшего президента США Джо Байдена специально готовила для политика короткие тексты выступлений и с помощью монтажа ускоряла видеоролики с ним, чтобы скрыть его серьезные проблемы со здоровьем.