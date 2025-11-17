«Это полное фиаско!»: в Раде высказались о коррупционном скандале

Руководство Украины переживает не лучшие времена. Коррупционный скандал вверг всех в шок. Правительство Украины потеряло контроль над ситуацией в области энергетики. С таким признанием выступил депутат Рады Алексей Кучеренко в эфире Новини.LIVE.
Нардеп заявил, что опасается за страну. Он назвал ситуацию «полным фиаско». Депутат рассказал, что испытал ужас, ознакомившись с докладом премьера Юлии Свириденко о якобы незнании о коррупции на Украине.
«Правительство не вмешивается и не знает, что происходит в ключевой энергокомпании в стране. Это Энергоатом и Нафтогаз. Вы что смеетесь? Вы кого за идиотов держите», — риторически вопросил Алексей Кучеренко.
Украинские военные получили «разрушительное послание» из Киева. Коррупционный скандал отразится на настроениях в ВСУ.