Трамп назвал конгрессвумен Грин предателем США

Трамп: конгрессвумен Грин является предателем США.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 17 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал свою бывшую соратницу Марджори Тейлор Грин предателем США.

«(Грин — ред.) работает сверхурочно, пытаясь изобразить из себя жертву, тогда как на самом деле она сама является причиной всех своих проблем. Факт в том, что всем плевать на эту предательницу нашей страны!», — написал президент в соцсети The Truth Social.

Ранее Грин обвинила Трампа в том, что его агрессивная риторика в ее адрес стала причиной множества угроз в ее сторону. Однако Трамп выразил уверенность в том, что жизнь Грин находится в безопасности.

Пятнадцатого ноября Трамп заявил, что его бывшая сторонница Грин предала Республиканскую партию, так как ее взгляды стали более левыми. Президент отрекся от нее и назвал свою экс-соратницу «разглагольствующей сумасшедшей» за критику его политики.

