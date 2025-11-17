В омском Горсовете обсудили строительство новых кладбищ

Редакция Om1 Омск попросила разъяснить ситуацию Алексея Провозина, члена комитета.
«На сегодняшний день общая площадь действующих городских кладбищ составляет 377 гектаров. Уже несколько лет назад было ясно, что имеющихся территорий будет недостаточно для потребностей города. Мы, как депутаты, последовательно поднимаем этот вопрос перед администрацией. И работа действительно ведётся», — отметил Алексей Провозин.
На данный момент ведётся строительство нового Западного кладбища. По словам депутата, степень строительной готовности объекта составляет 62%, завершение работ ожидается до конца текущего года. Параллельно начаты проектные работы по созданию Юго-Восточного кладбища. Участок площадью 10 гектаров рассчитан на 2500 захоронений.
Кроме того, по словам депутата, проведена внутренняя работа по подбору дополнительных земель. Выбраны два участка в Омском районе по 40 гектаров каждый, которые со временем также преобразуются в кладбищенские земли.
«Сейчас мы ждём, когда Омский район утвердит свои правила землепользования и застройки, и только после этого можно будет вот эти два участка обустраивать. Мы надеемся, что в 2026 году процесс будет завершён», — рассказал Алексей Провозин.
Таким образом, один объект уже в стадии строительства, второй — на этапе проектирования, ещё два готовятся к переводу в городскую собственность.
«Есть темы, которые, несмотря на свою деликатность, требуют обсуждения, поскольку каждый может столкнуться с ними. Необходимо находить решения и для таких жизненных вызовов», — подвёл итог депутат.