Мэрия Уфы представила проект бюджета города на 2026 год

Администрация Уфы внесла в городской совет проект главного финансового документа на следующий год с доходами и расходами в 44,5 млрд рублей. Окончательные параметры будут уточнены после формирования республиканского бюджета.
Как сообщают в мэрии, проект носит предварительный характер, поскольку объем межбюджетных трансфертов зависит от бюджета республики. Депутатам горсовета отведен месяц на изучение и обсуждение документа перед публичными слушаниями. Они запланированы на декабрь.
Отметим, что в этом году бюджет Уфы также изначально планировался сбалансированным. Однако в июне были приняты корректировки, увеличившие доходы до 44,46 млрд рублей и расходы до 45,4 млрд рублей.