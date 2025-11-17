Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэрия Уфы представила проект бюджета города на 2026 год

Окончательные параметры будут уточнены после формирования республиканского бюджета.

Источник: Город Уфа

Администрация Уфы внесла в городской совет проект главного финансового документа на следующий год с доходами и расходами в 44,5 млрд рублей. Окончательные параметры будут уточнены после формирования республиканского бюджета.

Как сообщают в мэрии, проект носит предварительный характер, поскольку объем межбюджетных трансфертов зависит от бюджета республики. Депутатам горсовета отведен месяц на изучение и обсуждение документа перед публичными слушаниями. Они запланированы на декабрь.

Отметим, что в этом году бюджет Уфы также изначально планировался сбалансированным. Однако в июне были приняты корректировки, увеличившие доходы до 44,46 млрд рублей и расходы до 45,4 млрд рублей.