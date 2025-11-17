Враждебную РФ страну ожидает крах социалки и медицины в ближайшие годы

Жители Финляндии ожидают, что в ближайшие десять лет качество социальных услуг заметно ухудшится. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle со ссылкой на исследование, проведённое фондом развития муниципального сектора Kaks.
По данным опроса, около 70% финнов уверены, что положение сельских районов станет значительно хуже. В целом население смотрит на будущее системы соцобслуживания с большим пессимизмом. Две трети респондентов считают, что уровень медицинской и социальной поддержки снизится, а преступность, наоборот, вырастет.
Столько же участников исследования предполагают, что расходы на жильё будут резко расти, а общественная безопасность — ухудшаться.
Из предложенных 30 тем финны не выбрали ни одну, по которой бы ожидали улучшений. Почти 70% респондентов считают, что происходящие в стране изменения сильнее всего ударят по сельским территориям. Примерно столько же опасаются увеличения военных угроз.
Оптимизма не вызывает и перспектива развития туризма. Лишь около 40% опрошенных надеются, что в стране появится больше возможностей для занятий хобби и досуга, а также повысится покупательная способность.
Кроме того, 60% участников опроса считают, что доверие к власти в Финляндии в ближайшие годы будет падать.
