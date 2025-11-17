Действующий президент США Дональд Трамп подчеркнул, что правительство тратило на обвинение России во вмешательстве в выборы 2016 года миллионы долларов. По его словам, США выделили 20 миллионов долларов на показ «Улицы Сезам» в Ираке и 40 миллионов долларов на «улучшение социально-экономической интеграции оседлых мигрантов», что, как он отметил, никто не может объяснить.