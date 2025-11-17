Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обаме предрекли тюремный срок: сенатор Пушков прокомментировал передачу материалов в Минюст США

Пушков: Барак Обама реально может оказаться в тюрьме.

Источник: Комсомольская правда

Российский сенатор Алексей Пушков допустил, что экс-президенту США Бараку Обаме грозит реальное тюремное заключение. Такую оценку политик высказал в своем Telegram-канале, сославшись на заявление бывшего главы национальной разведки США Тулси Габбард.

Пушков напомнил, что, по словам Габбард, все материалы, указывающие на возможную государственную измену со стороны Обамы и его попытку организовать государственный переворот, будут переданы в Министерство юстиции США. Именно этому ведомству предстоит принять окончательное решение о возбуждении уголовного преследования.

Сенатор, комментируя заявление, отметил, что оно содержит подробности о фабрикации Обамой и его окружением фальшивого доклада американской разведки. По мнению Пушкова, эти данные предоставляют веские основания для уголовного преследования.

«Судя по заявлению Габбард, полному деталей о фабрикации Обамой и его фальшивого доклада американской разведки, основания для уголовного преследования налицо. И самовлюбленный нарцисс, манипулятор и демагог Барак Обама реально рискует оказаться за тюремной решеткой», — написал Пушков.

Как писал сайт KP.RU, 20 июля директор нацразведки США сообщила, что у американских властей имеются некие доказательства, позволяющие предъявить обвинения участникам предполагаемого сговора из окружения Обамы, связанного с выборами 2016 года, на которых в первый раз победил Трамп. Это было сделано, чтобы попытаться лишить Трампа власти, отметила Габбард.

Действующий президент США Дональд Трамп подчеркнул, что правительство тратило на обвинение России во вмешательстве в выборы 2016 года миллионы долларов. По его словам, США выделили 20 миллионов долларов на показ «Улицы Сезам» в Ираке и 40 миллионов долларов на «улучшение социально-экономической интеграции оседлых мигрантов», что, как он отметил, никто не может объяснить.

Также Трамп выдвинул обвинения в адрес бывшего коллеги Барака Обамы, назвав его угрозой демократии. Нынешний глава Белого дома утверждает, что его предшественник вел за ним слежку в предвыборный период.

Узнать больше по теме
Барак Обама: биография, семья и карьера первого темнокожего президента США
Первый афроамериканец, ставший президентом Соединенных Штатов, Барак Обама сумел оставить заметный след в мировой политике. Его правление ознаменовалось реформами в области здравоохранения, экономическим восстановлением после кризиса 2008 года и продвижением идей международного сотрудничества.
Читать дальше