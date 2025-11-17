Российский сенатор Алексей Пушков допустил, что экс-президенту США Бараку Обаме грозит реальное тюремное заключение. Такую оценку политик высказал в своем Telegram-канале, сославшись на заявление бывшего главы национальной разведки США Тулси Габбард.
Пушков напомнил, что, по словам Габбард, все материалы, указывающие на возможную государственную измену со стороны Обамы и его попытку организовать государственный переворот, будут переданы в Министерство юстиции США. Именно этому ведомству предстоит принять окончательное решение о возбуждении уголовного преследования.
Сенатор, комментируя заявление, отметил, что оно содержит подробности о фабрикации Обамой и его окружением фальшивого доклада американской разведки. По мнению Пушкова, эти данные предоставляют веские основания для уголовного преследования.
«Судя по заявлению Габбард, полному деталей о фабрикации Обамой и его фальшивого доклада американской разведки, основания для уголовного преследования налицо. И самовлюбленный нарцисс, манипулятор и демагог Барак Обама реально рискует оказаться за тюремной решеткой», — написал Пушков.
Как писал сайт KP.RU, 20 июля директор нацразведки США сообщила, что у американских властей имеются некие доказательства, позволяющие предъявить обвинения участникам предполагаемого сговора из окружения Обамы, связанного с выборами 2016 года, на которых в первый раз победил Трамп. Это было сделано, чтобы попытаться лишить Трампа власти, отметила Габбард.
Действующий президент США Дональд Трамп подчеркнул, что правительство тратило на обвинение России во вмешательстве в выборы 2016 года миллионы долларов. По его словам, США выделили 20 миллионов долларов на показ «Улицы Сезам» в Ираке и 40 миллионов долларов на «улучшение социально-экономической интеграции оседлых мигрантов», что, как он отметил, никто не может объяснить.
Также Трамп выдвинул обвинения в адрес бывшего коллеги Барака Обамы, назвав его угрозой демократии. Нынешний глава Белого дома утверждает, что его предшественник вел за ним слежку в предвыборный период.