Во второй тур выборов президента Чили вышли Жанетт Хара и Хосе Антонио Каст

Ранее доцент РЭУ им. Плеханова, политолог Александр Перенджиев заявил, что победа демократа Зохрана Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка не должна рассматриваться как личное поражение лидера республиканцев Дональда Трампа. По его мнению, данная ситуация отражает более глубокие процессы: обострение внутренней борьбы за сокращающиеся экономические ресурсы, вызванное, в том числе торговыми пошлинами, введёнными президентом США.