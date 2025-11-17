Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что принципы, выработанные Нюрнбергским трибуналом, касающиеся отсутствия сроков давности для преступлений против человечности и запрета нацизма, сегодня часто нарушаются. Об этом он сообщил в интервью для документального фильма «Нюрнберг», показанного на телеканале «Россия-24».
Лавров подчеркнул, что Нюрнбергский приговор установил неотвратимость наказания за преступления против человечности, геноцид и военные преступления, а также навсегда запретил нацистскую идеологию и связанные с ней организации.
— К огромному сожалению, эти части постановления сейчас подвергаются существенному испытанию и часто нарушаются, — заявил Лавров.
Министр напомнил, что принципы Нюрнбергского трибунала заложили основу современного международного права, отменив «право сильного» и закрепив неприемлемость силовых методов и нарушения гуманитарных принципов в конфликтах. Он отметил, что принцип неотвратимости наказания за военные преступления, агрессию и преступления против человечности был универсально сформулирован именно в Нюрнберге, что затем нашло отражение во многих конвенциях ООН и решениях Международного суда ООН.
Ранее первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев заявил, что украинская армия нарушает Женевскую конвенцию, казня попавших в плен российских солдат.