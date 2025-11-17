Лавров: Принципы Нюрнбергского трибунала о запрете нацизма сегодня нарушаются

Министр напомнил, что принципы Нюрнбергского трибунала заложили основу современного международного права, отменив «право сильного» и закрепив неприемлемость силовых методов и нарушения гуманитарных принципов в конфликтах. Он отметил, что принцип неотвратимости наказания за военные преступления, агрессию и преступления против человечности был универсально сформулирован именно в Нюрнберге, что затем нашло отражение во многих конвенциях ООН и решениях Международного суда ООН.