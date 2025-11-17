Трамп нагрубил журналистке, задавшей вопрос об Эпштейне

Американский президент Дональд Трамп раскритиковал журналистку, которая задала ему вопрос о покойном финансисте Джеффри Эпштейне, она поинтересовалась, не пытается ли американский лидер скрыть информацию о своих связях с этим человеком.
Соответствующие предположения ранее озвучил член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Томас Масси. Политик допустил, что призыв президента США расследовать связи Эпштейна может быть «дымовой завесой» для утаивания сведений.
«Я не желаю говорить об этом, потому что подобные вам лживые новостные ресурсы и вы, отвратительный репортёр, попросту продолжают продвигать это, чтобы отвлечь внимание от невероятного успеха администрации Трампа», — сказал глава Белого дома.
Президент также добавил, что, по его мнению, сам Масси имеет очень низкий рейтинг поддержки.
Напомним, ранее члены Демократической партии из Палаты представителей США опубликовали три электронных письма Эпштейна. В них утверждается, что Трамп знал о действиях финансиста, которого обвиняли в торговле людьми, в том числе несовершеннолетними. После этого Белый дом обвинил демократов в попытке очернить американского лидера.