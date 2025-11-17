Генерал Бужинский назвал приоритетные задачи ВС РФ после зачистки Покровска

После окончания операции по зачистке Красноармейска (Покровска) задачей номер один для российских войск будет взятие Краматорско-Славянской агломерации, затем — Запорожье и Херсон. Такое мнение в интервью aif.ru высказал руководитель Центра политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова, в прошлом высокопоставленный сотрудник Минобороны РФ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.
Так военный эксперт прокомментировал сообщения ряда СМИ и блогеров, что после Донбасса приоритетными целями ВС РФ могут стать Харьков, Днепр (Днепропетровск), Одесса и Николаев. «На мой взгляд, пока мы полностью не освободим все четыре региона, включенных в Конституцию РФ, расширять спектр задач было бы контрпродуктивно», — добавил Бужинский.
Генерал напомнил, что Днепропетровск — город-миллионник. «Брать такой город можно либо штурмом, либо осадой — говоря по-современному, перерезанием логистических путей. И то, и другое потребует огромных усилий. Вдобавок для взятия Днепропетровска нужно форсировать реку Днепр, это очень сложная задача», — отметил эксперт.
