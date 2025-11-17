Генерал Бужинский назвал приоритетные задачи ВС РФ после зачистки Покровска

Так военный эксперт прокомментировал сообщения ряда СМИ и блогеров, что после Донбасса приоритетными целями ВС РФ могут стать Харьков, Днепр (Днепропетровск), Одесса и Николаев. «На мой взгляд, пока мы полностью не освободим все четыре региона, включенных в Конституцию РФ, расширять спектр задач было бы контрпродуктивно», — добавил Бужинский.