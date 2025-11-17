Генерал Бужинский объяснил проблемы ВСУ с иностранными наёмниками

«Одно дело воевать в Африке с туземцами, и совсем другое — на Донбассе с Российской армией. Да и численность “солдат удачи” не так велика. Судя по данным нашего Минобороны, сейчас на стороне Украины действуют 10−15 тыс. наёмников. Но это не то количество, которое может что-то изменить», — добавил Бужинский.