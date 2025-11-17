Качество наемников, воюющих на стороне Украины, падает. Об этом в интервью aif.ru сказал руководитель Центра политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова, в прошлом высокопоставленный сотрудник Минобороны РФ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.
По словам военного эксперта, часто иностранцы отказывают идти в бой, жалуясь на непрофессиональное командование. К тому же поляки, британцы, латиноамериканцы, которые преобладают в рядах наемников ВСУ, не привыкли к такой интенсивности боевых действий.
«Одно дело воевать в Африке с туземцами, и совсем другое — на Донбассе с Российской армией. Да и численность “солдат удачи” не так велика. Судя по данным нашего Минобороны, сейчас на стороне Украины действуют 10−15 тыс. наёмников. Но это не то количество, которое может что-то изменить», — добавил Бужинский.
