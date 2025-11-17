Российский боец рассказал, что густой туман помог освободить Орестополь

Ранее сообщалось, что в результате освобождения Орестополя в Днепропетровской области российские войска блокировали крупный укрепрайон противника в районе Великомихайловки с южного направления. Подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады прорвали линию обороны противника и смогли продвинуться вглубь более чем на 4 километра. Это наступление создает дополнительные трудности для украинской армии в данном регионе.