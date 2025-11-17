Трамп призвал Конгресс голосовать за публикацию материалов по делу Эпштейна

Члены Республиканской партии в Конгрессе США должны на голосовании одобрить публикацию материалов по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна, заявил американский президент Дональд Трамп.
Глава Белого дома подчеркнул, что ему «нечего скрывать».
Напомним, Джеффри Эпштейн был обвинён в США в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и торговле людьми. Его арестовали летом 2019 года. В августе того же года Эпштейна нашли мёртвым в тюремной камере.
