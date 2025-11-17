Предсказано, чем на самом деле может стать вторжение в Венесуэлу для США

По словам бразильского офицера в запасе Робинсона Фариназу, которого цитирует РИА «Новости», сил США в Карибском море хватило бы, чтобы войти в Венесуэлу, но вот закрепиться там — большой вопрос. Он считает, что такая операция легко превратилась бы в повторение Вьетнама.
Венесуэла слишком большая, людей там много, да и у Каракаса есть и ополчение, и вполне подготовленная армия. На фоне обострения ситуации ВМС США сообщили, что авианосная группа во главе с USS Gerald R. Ford уже вошла в Карибское море.
Официально Вашингтон говорит, что борется с наркоторговлей. Осенью американские военные несколько раз уничтожали катера у берегов Венесуэлы, заявляя, что там перевозили наркотики. В конце сентября NBC писали, что Пентагон прорабатывает варианты ударов по наркоторговцам уже внутри страны.
А в ноябре Дональд Трамп сказал, что дни Мадуро на посту сочтены, хотя уверял, что США не собираются воевать с Каракасом.
