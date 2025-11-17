Предсказано, чем на самом деле может стать вторжение в Венесуэлу для США

По словам бразильского офицера в запасе Робинсона Фариназу, которого цитирует РИА «Новости», сил США в Карибском море хватило бы, чтобы войти в Венесуэлу, но вот закрепиться там — большой вопрос. Он считает, что такая операция легко превратилась бы в повторение Вьетнама.