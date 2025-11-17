Польша открыла 17 ноября переходы «Бобровники» и «Кузницу» на границе с Беларусью. Подробности передает БелТА.
В ночь на понедельник, 17 ноября, польская сторона открыла два пункта пропуска на границе с Беларусью: «Бобровники» (с белорусской стороны «Берестовица») и «Кузница» («Брузги»).
Теперь на границе Польши с Беларусью работают четыре пункта пропуска (кроме названных — «Тересполь» — «Брест», «Кукурыки» — «Козловичи»). Закрытыми остаются два пункта погранперехода. Речь идет про «Половцы» — «Песчатка» и «Славатыче» — «Домачево».
Ранее МВД Польши назвало причину открытия двух пунктов пропуска на границе с Беларусью.
Тем временем Литва сказала, когда и при каких условиях может быть открыта граница с Беларусью.
Вместе с тем Латвия на неделю продлила запрет на полеты у границы с Беларусью.