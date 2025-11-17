Трамп поддержал санкционный удар по партнёрам России: одной из первых целей может стать Иран

Однако у законопроекта уже есть влиятельные критики. Сенатор Рэнд Пол в своей колонке предупредил, что наибольший ущерб от возможного принятия этого документа понесут сами Соединённые Штаты — причём как в экономическом, так и в стратегическом плане.