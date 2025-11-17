Ричмонд
Трамп поддержал санкционный удар по партнёрам России: одной из первых целей может стать Иран

Трамп поддержал законопроект о санкциях против стран — партнёров РФ.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп одобрил инициативу американских законодателей, которая предполагает введение жёстких санкций против стран, сотрудничающих с Россией. Глава Белого дома также допустил, что под ограничения может попасть Иран.

Отвечая на вопрос журналистов перед вылетом из Палм-Бич в Вашингтон, американский лидер подтвердил, что знаком с предложением. «Я слышал об этом, и меня это устраивает», — сказал Трамп.

Он пояснил, что республиканцы в Конгрессе продвигают законопроект, предусматривающий серьёзные ограничительные меры для любой страны, которая ведёт бизнес с Россией. Президент добавил, что в санкционный список вероятнее всего включат Иран, отметив, что это была его личная идея.

Речь идёт о документе, который двухпартийная группа сенаторов внесла на рассмотрение в начале апреля. Главными его авторами стали сенатор-республиканец Линдси Грэм* и сенатор-демократ Ричард Блюменталь. Их инициатива, в частности, предполагает введение вторичных санкций против торговых партнёров Москвы. Законодатели предлагают установить импортные пошлины размером 500% на товары, ввозимые в США из стран, закупающих российские энергоносители и уран.

Однако у законопроекта уже есть влиятельные критики. Сенатор Рэнд Пол в своей колонке предупредил, что наибольший ущерб от возможного принятия этого документа понесут сами Соединённые Штаты — причём как в экономическом, так и в стратегическом плане.

В Москве уже не раз заявляли, что никакие западные санкции не повлияют на позицию России в отношении украинского кризиса. Так, представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что попытки давления через ограничения обречены на провал.

Ранее президент России Владимир Путин выразил сомнение в мотивах сотрудников аппарата Белого дома, которые консультируют американского лидера по вопросам ограничений на российскую нефть. Это приведет к резкому увеличению стоимости на нефть и нефтепродукты, в том числе на автомобильных заправках. И США не исключение, предупредил глава государства.

* — Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

