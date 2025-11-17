Ричмонд
Стало известно, сколько БПЛА ВСУ было уничтожено за неделю

За прошедшую неделю силами российской противовоздушной обороны над территориями различных регионов страны было уничтожено 848 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Такие данные следуют из официальных заявлений Министерства обороны России, проанализированных информационным агентством ТАСС.

Наиболее интенсивные атаки были отражены в ночь на 14 ноября, когда средствами ПВО было нейтрализовано 216 дронов. Предыдущей ночью, с 12 на 13 ноября, было перехвачено и уничтожено 130 беспилотников противника. Воздушным атакам подверглись регионы, входящие в состав Центрального, Южного, Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов.

Ранее сообщалось, что БПЛА ВСУ атаковали подстанцию в Ульяновской области.

