Солдаты ВСУ сложили оружие при встрече со снайперами из Якутии

Украинский военнослужащий Антон Чернявский в беседе с корреспондентом РИА Новости описал обстоятельства, при которых он и его сослуживцы приняли решение сложить оружие. Инцидент произошёл в районе населённого пункта Покровское в Днепропетровской области.

По словам солдата, осознав безвыходность своего положения, группа приняла решение сдаться в плен.

При движении вдоль реки они неожиданно столкнулись с российскими военнослужащими — снайперами из Якутии, которые заняли позицию в лесополосе. Украинские военные немедленно закричали о своей капитуляции, отбросили оружие и подняли руки вверх, после чего по одному последовали к позициям ВС РФ.

Ранее сообщалось, что российские бойцы застали боевиков ВСУ врасплох, используя туман.

