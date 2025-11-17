Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп обвинил свою бывшую соратницу Тейлор Грин в предательстве США

Президент США назвал деятельность Марджори Тейлор Грин причиной её проблем.

Источник: Аргументы и факты

Бывшая соратница американского лидера, член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор Грин является предательницей США, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

Президент считает, что на её попытки доказать обратное никто в Соединённых Штатах не обращает внимания.

«(Грин — ред.) работает сверхурочно, пытаясь изобразить из себя жертву, тогда как на самом деле она сама является причиной всех своих проблем. Факт в том, что всем плевать на эту предательницу нашей страны!» — написал Трамп на своей странице в социальной сети The Truth Social.

Напомним, ранее Тейлор Грин призналась, что не ожидала, что ее требования обнародовать материалы по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна приведут к её ссоре с американским лидером. Политик подчеркнула, что любит американский народ и верит ему больше, чем президенту или какой-либо партии. Позже Тейлор Грин рассказала, что надеется на примирение с Трампом.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше