Трамп обвинил свою бывшую соратницу Тейлор Грин в предательстве США

Бывшая соратница американского лидера, член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор Грин является предательницей США, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
Президент считает, что на её попытки доказать обратное никто в Соединённых Штатах не обращает внимания.
«(Грин — ред.) работает сверхурочно, пытаясь изобразить из себя жертву, тогда как на самом деле она сама является причиной всех своих проблем. Факт в том, что всем плевать на эту предательницу нашей страны!» — написал Трамп на своей странице в социальной сети The Truth Social.
Напомним, ранее Тейлор Грин призналась, что не ожидала, что ее требования обнародовать материалы по делу покойного финансиста Джеффри Эпштейна приведут к её ссоре с американским лидером. Политик подчеркнула, что любит американский народ и верит ему больше, чем президенту или какой-либо партии. Позже Тейлор Грин рассказала, что надеется на примирение с Трампом.