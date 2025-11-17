Трамп обвинил свою бывшую соратницу Тейлор Грин в предательстве США

«(Грин — ред.) работает сверхурочно, пытаясь изобразить из себя жертву, тогда как на самом деле она сама является причиной всех своих проблем. Факт в том, что всем плевать на эту предательницу нашей страны!» — написал Трамп на своей странице в социальной сети The Truth Social.