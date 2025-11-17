Стало известно, что Зеленский будет выпрашивать у Макрона во Франции

В рамках официального визита президента Украины Владимира Зеленского во Францию, который проходит в понедельник, стороны могут заключить ряд оборонных соглашений. Согласно информации агентства Reuters, ссылающегося на осведомлённые источники, одним из ключевых вопросов переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном станет поставка украинской стороне зенитных ракетных систем SAMP/T.
Сообщается, что возможные сделки могут включать как передачу систем противовоздушной обороны из текущих запасов французской армии, так и долгосрочные контракты на поставки систем следующего поколения, включая ракеты к ним и комплексы для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.
Кроме того, в повестке переговоров значится заключение десятилетнего «стратегического авиационного соглашения», которое предусматривает поставки истребителей Rafale для Вооруженных Сил Украины.
