Стало известно, что Зеленский будет выпрашивать у Макрона во Франции

Сообщается, что возможные сделки могут включать как передачу систем противовоздушной обороны из текущих запасов французской армии, так и долгосрочные контракты на поставки систем следующего поколения, включая ракеты к ним и комплексы для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.