Медведчук: Киев не закупил достаточно газа, чтобы обеспечить граждан теплом

Ранее Виктор Медведчук заявил, что единственный способ обеспечить нормальное будущее для украинцев — это их вхождение в состав Российской Федерации. Политик сделал такое заявление, комментируя возможный возврат покинувших страну граждан на территорию Украины. По его словам, многие граждане смогут вернуться на Украину только после изменений в политической системе и падения «преступного режима».