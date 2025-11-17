Как отметил политик, плановые показатели импорта топлива составляли от шести до восьми миллиардов кубометров, однако фактический объём закупок оказался существенно ниже запланированного.
«Если у Украины стояла задача закупить газ в районе 6−8 млрд кубометров, то закупки произошли не больше 1,5−2,5 млрд. Этого не хватает для обеспечения полномасштабного теплового режима в зимнее время, особенно если наступят холода», — подчеркнул Медведчук.
Ранее Виктор Медведчук заявил, что единственный способ обеспечить нормальное будущее для украинцев — это их вхождение в состав Российской Федерации. Политик сделал такое заявление, комментируя возможный возврат покинувших страну граждан на территорию Украины. По его словам, многие граждане смогут вернуться на Украину только после изменений в политической системе и падения «преступного режима».
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.