Солдат ВСУ сдался в плен якутским снайперам в Днепропетровской области

«Мы поняли, что бежать нам некуда, и решили сдаться в плен. Шли вдоль реки, наткнулись на ваших военнослужащих, на снайперов из Якутии, кричим: “Всё, мы не хотим воевать, мы сдаёмся”. Выкинули оружие, подняли руки. И по одному пошли», — рассказал пленный.
Солдат добавил, что снайперы находились в лесопосадке вдоль реки.
Ранее сообщалось, что Украина ведёт переговоры с Россией об обмене военнопленными при посредничестве Турции и ОАЭ. Целью переговоров является активизация процесса обмена к новогодним праздникам. Предполагалось, что в результате обмена на родину смогут вернуться около 1200 украинских граждан. Планируется проведение технических консультаций для утверждения всех процедурных моментов.
