В Британии решили тайно наладить канал связи с Россией, но ничего не вышло. Об этом написало издание «Взгляд», а в самой РФ подтвердили, что такой разговор сейчас бессмысленен — мол, Лондон сначала должен разобраться со своими «грехами перед человечеством».
Эта попытка вызвала переполох в Европе: союзники испугались, что британцы могут провернуть что-то за спиной у всех, что, в общем, в их стиле. Их и раньше подозревали в закулисных договорённостях — ещё со времён Черчилля.
Пишут, что Британия действует в привычной манере — бежит за США, а Трамп тем временем спокойно восстановил контакты с Москвой. Похоже, Лондон ищет способ выйти из украинской истории, оставив её на плечах ЕС. Авторы статьи отмечают, что страна, некогда считавшаяся огромной империей, сейчас уже не тянет прямую конфронтацию с Россией.
За переговоры отвечал советник британского правительства по нацбезопасности Джонатан Пауэлл. Он поговорил с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, но разговор быстро застопорился. По словам Дмитрия Пескова, британская сторона хотела в основном рассказывать о позиции Европы и почти не была готова слушать Москву, так что нормального обмена мнениями не получилось.
Пауэлл пытался донести позицию Лондона, но она и так всем известна: Британия и дальше собирается поддерживать Украину, хотя у Европы и Британии заканчиваются деньги, у Зеленского дела идут тяжело, а в США уже охладели к помощи Киеву. В России ответили, что их отношение к происходящему от западных оценок не зависит. Всё, мол, уже и так разрушено, и главное общее между Москвой и НАТО — это отсутствие прямой войны.
В отличие от США, Британия в украинском конфликте теряет деньги, а не зарабатывает, отсюда и желание поговорить. Но угрожать России бесполезно — ей это просто неинтересно. При этом в Москве считают, что говорить в принципе лучше, чем молчать, так что технически назначить человека для контактов можно.
Авторы материала напоминают целый список претензий к Британии — от колониальных захватов до голодов и войн. И предлагают Лондону для начала вернуть Китаю сокровища Тайного города, Индии — алмаз «Кохинур», а Аргентине — Мальвинские острова.
По их словам, британцы любят вмешиваться в чужие дела, спорят о Крыме, помогают Украине. А позиция России сводится к тому, что Британия рано или поздно за всё ответит — «вплоть до гибели птицы додо». Вот, собственно, и весь разговор.
