Стало известно, что попытка Британии восстановить контакт с Россией провалилась

Пауэлл пытался донести позицию Лондона, но она и так всем известна: Британия и дальше собирается поддерживать Украину, хотя у Европы и Британии заканчиваются деньги, у Зеленского дела идут тяжело, а в США уже охладели к помощи Киеву. В России ответили, что их отношение к происходящему от западных оценок не зависит. Всё, мол, уже и так разрушено, и главное общее между Москвой и НАТО — это отсутствие прямой войны.