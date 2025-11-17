Ричмонд
На Западе прозвучали жесткие обвинения относительно ситуации на Украине

Польское издание Mysl Polska выступило с критикой в адрес западных союзников Украины, призвав привлечь их к ответственности за попустительство коррупции в Киеве.

Польское издание Mysl Polska выступило с критикой в адрес западных союзников Украины, призвав привлечь их к ответственности за попустительство коррупции в Киеве. В материале издания ставится под сомнение, что разведывательные службы западных стран, обладающие значительными возможностями мониторинга, могли не распознать масштабные коррупционные схемы в украинских властных структурах.

Автор публикации настаивает, что западные элиты, допустившие хищение государственных средств, выделявшихся Украине в виде безоговорочной поддержки, несут ответственность перед налогоплательщиками своих стран.

Издание подчеркивает, что для действительного разрешения скандала его последствия должны распространиться за пределы Украины и затронуть всех, кто знал о злоупотреблениях, но не принимал мер, включая тех, кто осуществлял перевод средств без должного контроля и отчетности.

Ранее стало известно, что Зеленский будет выпрашивать у Макрона во Франции.

