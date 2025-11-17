Паслер ответит на вопросы свердловчан в новом формате

Губернатор Свердловской области Денис Паслер 26 ноября в 18:00 проведет прямую линию, чтобы ответить на вопросы жителей региона. Трансляция будет доступна на телеканалах «Россия 24» и ОТВ, а также в социальных сетях губернатора. Об этом сообщает telegram-канал Свердловский пул.