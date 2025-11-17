Бойцы ВС РФ, уничтожившие спецназ ГУР у Красноармейска, не знали, с кем бьются

Боец с позывным Гоша рассказал, что первоначально звук вертолетов был принят за подход российской авиации. Однако, как выяснилось, это противник осуществлял высадку под прикрытием дымовой завесы примерно в километре от их позиций. Командование, отслеживавшее обстановку с беспилотников, оперативно предупредило военных о появлении вражеской группы, после чего операторы FPV-дронов начали точечно уничтожать диверсантов.