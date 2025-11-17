Российские военнослужащие в ходе ожесточенного боя на ближней дистанции ликвидировали группу спецназа Главного управления разведки Украины, высадившуюся на окраине Красноармейска (Покровска). Как сообщает военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин, со слов непосредственных участников столкновения, лишь после допроса пленного и изучения трофеев стало понятно, с каким элитным подразделением пришлось иметь дело.
Боец с позывным Гоша рассказал, что первоначально звук вертолетов был принят за подход российской авиации. Однако, как выяснилось, это противник осуществлял высадку под прикрытием дымовой завесы примерно в километре от их позиций. Командование, отслеживавшее обстановку с беспилотников, оперативно предупредило военных о появлении вражеской группы, после чего операторы FPV-дронов начали точечно уничтожать диверсантов.
По словам российских бойцов, украинские спецназовцы демонстрировали исключительную подготовку и агрессивность. Первая группа попыталась штурмовать здание, где укрепились российские военнослужащие, через окна первого этажа, но была немедленно нейтрализована. Оставшиеся бойцы противника, отступив и получив новые указания, предприняли повторную попытку штурма, которая также завершилась провалом.
Только при осмотре экипировки погибших — высокотехнологичных прицелов, тепловизоров, качественных средств связи и специализированного снаряжения — российские военные осознали, что столкнулись с элитным подразделением украинской разведки.
