Минобороны РФ показало кадры ликвидации десанта ВСУ под Красноармейском

Минобороны России обнародовало кадры ликвидации украинских десантников, которые пытались деблокировать окруженные в донецком Красноармейске подразделения ВСУ.
На видео запечатлено, как прибывшие на вертолете украинские военные, распределяясь по полю, попадают под удар ВС РФ. Также присутствуют моменты с поражением солдат ВСУ в лесополосах и ряде зданий.
Руководитель Центра политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова, в прошлом высокопоставленный сотрудник Минобороны РФ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский в интервью aif.ru отметил, что после окончания операции по зачистке Красноармейска задачей номер один для ВС РФ будет взятие Краматорско-Славянской агломерации, а затем последуют Запорожье и Херсон.