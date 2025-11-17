Минобороны РФ показало кадры ликвидации десанта ВСУ под Красноармейском

Руководитель Центра политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова, в прошлом высокопоставленный сотрудник Минобороны РФ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский в интервью aif.ru отметил, что после окончания операции по зачистке Красноармейска задачей номер один для ВС РФ будет взятие Краматорско-Славянской агломерации, а затем последуют Запорожье и Херсон.