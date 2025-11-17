Ричмонд
Лукашенко рассчитывает на углубление взаимодействия Беларуси с Алжиром

МИНСК, 17 ноя — Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко поздравил алжирского коллегу Абдельмаджида Теббуна с 80-летним юбилеем, сообщила пресс-служба главы государства.

Источник: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Белорусский лидер отметил значительный личный вклад Теббуна в развитие Алжира, укрепление его суверенитета и улучшение благосостояния граждан. По словам президента, этот вклад заслуживает самой высокой оценки.

«Алжир демонстрирует динамичный рост в сферах промышленности, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, науки и инноваций. Эти успехи являются наглядным свидетельством вашего стремления к обеспечению устойчивости национального потенциала и прогресса государства», — говорится в поздравлении.

Лукашенко также выразил уверенность, что на встрече с Теббуном удастся определить конкретные мероприятия по дальнейшему углублению взаимодействия двух стран и вывести его на новый стратегический уровень.

Глава белорусского государства пожелал президенту Алжира здоровья и успехов в ответственной деятельности.

