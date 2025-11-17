Лукашенко рассчитывает на углубление взаимодействия Беларуси с Алжиром

Белорусский лидер отметил значительный личный вклад Теббуна в развитие Алжира, укрепление его суверенитета и улучшение благосостояния граждан. По словам президента, этот вклад заслуживает самой высокой оценки.
«Алжир демонстрирует динамичный рост в сферах промышленности, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, науки и инноваций. Эти успехи являются наглядным свидетельством вашего стремления к обеспечению устойчивости национального потенциала и прогресса государства», — говорится в поздравлении.
Лукашенко также выразил уверенность, что на встрече с Теббуном удастся определить конкретные мероприятия по дальнейшему углублению взаимодействия двух стран и вывести его на новый стратегический уровень.
Глава белорусского государства пожелал президенту Алжира здоровья и успехов в ответственной деятельности.