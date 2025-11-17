Европейские союзники киевского режима должны быть привлечены к ответственности за то, что покрывали коррупционеров на Украине, написала польская газета Mysl Polska (MP).
«Трудно поверить в то, что мощный разведывательный аппарат Запада, способный отслеживать каждый перевод, каждый разговор и каждую встречу, не заметил гигантскую коррупционную схему, зреющую в украинских структурах», — сказано в статье.
Автор статьи отметил, что власти стран, допустивших хищение выделенных средств, несут ответственность перед своими гражданами, поскольку речь идёт о помощи, выделяемой из государственных источников. По мнению обозревателя, чтобы уладить этот скандал, необходимо начать расследование не только на Украине, но и за её пределами.
«Против всех тех, кто знал, но молчал, против тех, кто был обязан контролировать, но не сделал этого, против тех, кто переводил государственные средства, но не отчитался», — добавил автор.
Напомним, ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что коррупция является частью современной экономики. Он утверждает, что скандалы, подобные тому, что разразился в Киеве, будто бы встречаются в разных странах.
Также сообщалось, что жители украинской столицы считают, что Владимир Зеленский знал о коррупционных схемах в энергетической сфере страны. Немецкая газета Junge Welt написала, что дело о коррупции на Украине направлено не против приближенных главы киевского режима, а против него самого.