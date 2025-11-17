США намерены признать «картель Солнц» террористической организацией

Ещё в июле Марко Рубио публично обвинил Мадуро в том, что тот якобы возглавляет венесуэльский наркокартель, и заявил, что президент Венесуэлы причастен к распространению наркотиков на территории США. На фоне этих заявлений в адрес Мадуро были выдвинуты соответствующие обвинения.