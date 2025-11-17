США намерены признать «картель Солнц» террористической организацией

«Группа, возглавляемая нелегитимным лидером Николасом Мадуро, фактически разложила государственные институты Венесуэлы, несёт ответственность за террористическое насилие в сотрудничестве с другими признанными террористическими структурами, а также за поставки наркотиков в США и Европу», — пишет госсек в социальной сети X.
Согласно официальному пресс-релизу Госдепартамента США, «картель Солнц» (Cartel de los Soles) будет официально признан иностранной террористической организацией с 24 ноября 2025 года.
Ещё в июле Марко Рубио публично обвинил Мадуро в том, что тот якобы возглавляет венесуэльский наркокартель, и заявил, что президент Венесуэлы причастен к распространению наркотиков на территории США. На фоне этих заявлений в адрес Мадуро были выдвинуты соответствующие обвинения.
Каракас решительно отверг претензии Вашингтона, заявив, что именно после изгнания Управления по борьбе с наркотиками (DEA) в 2005 году Венесуэла добилась существенных результатов: массовых арестов, ликвидации преступных сетей и восстановления контроля над границами и побережьем.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.