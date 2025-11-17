Ричмонд
Ночью над РФ ликвидировали 36 БПЛА. Военная операция, день 1363-й

Ночью средства ПВО ликвидировали 36 украинских беспилотников над Брянской, Тамбовской, Ульяновской, Воронежской, Орловской, Нижегородской, Тульской областями. Друга экс-президента Украины Петра Порошенко Евгения Солодаева хотят снять с должности комбрига ВСУ за провалы в Харьковской области, выяснил ТАСС. По данным The Conversation, европейцы не передали Киеву замороженные российские активы, потому что несколько лидеров ЕС перестали верить в Украину, а позиции Венгрии и Словакии по этому вопросу отражают растущее течение реалистического стратегического мышления внутри блока. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

08:43 После атаки ВСУ у около 500 тысяч домохозяйств в ДНР пропал свет, сообщил глава региона Денис Пушилин.

08:41 ❗️ВСУ пытаются бежать из Гуляйполя Запорожской области, рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

08:37.

08:35 Венгрия не возьмет себе украинское Закарпатье, если такое предложение поступит, обозначил премьер-министр Виктор Орбан:

«Вы, немцы, уже пытались на других территориях, и в итоге мы проиграли. Так что опыт подсказывает, что не стоит погружаться в эту авантюру».

08:21 В Польше повреждены железнодорожные пути, ведущие на Украину. Премьер-министр страны Дональд Туск предполагает, что повреждение путей было саботажем:

«Я нахожусь в постоянном контакте с министром внутренних дел по поводу разрушенного участка железнодорожных путей на линии Демблин — Варшава. Возможно, речь идет об акте саботажа».

08:19.

08:13 По данным The Conversation, европейцы не передали Киеву замороженные российские активы, потому что несколько лидеров ЕС перестали верить в Украину, а позиции Венгрии и Словакии по этому вопросу отражают растущее течение реалистического стратегического мышления внутри блока.

08:09 Друга экс-президента Украины Петра Порошенко Евгения Солодаева хотят снять с должности комбрига ВСУ за провалы в Харьковской области, выяснил ТАСС.

08:03 ⚡️По данным Минобороны, ночью средства ПВО ликвидировали 36 украинских беспилотников: 14 над Брянской областью, восемь над Тамбовской, пять над Ульяновской, четыре над Воронежской, три над Орловской, один над Нижегородской, один над Тульской.

08:00 «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию событий, которые произошли за 1363-й день военной операции на Украине.

