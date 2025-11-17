Ричмонд
В Измаиле Одесской области произошел мощный взрыв



В городе Измаил, расположенном в Одесской области Украины, местные жители сообщили о мощном взрыве. Информация о происшествии была распространена украинским телеканалом «Общественное» в его официальном Telegram-канале.

Согласно данным, отображаемым на онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, в указанном регионе была объявлена и продолжает действовать воздушная тревога.

Напомним, что в Одессе прозвучал мощный взрыв.

Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ, уничтожившие спецназ ГУР у Красноармейска, не знали, с кем бьются.

